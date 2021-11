Pigment lève 73 millions de dollars pour son outil de planification en entreprise

Pigment, spécialiste de la gestion des données et de la planification d'entreprise, lève 73 millions de dollars. La start-up de la French Tech a mené cette levée de fonds en série B, annoncée lundi 15 novembre 2021, auprès de Greenoaks et de ses investisseurs historiques, Blossom Capital et FirstMark Capital. Le Français avait levé 25,9 millions de dollars en décembre 2020.



Logiquement, la start-up explique vouloir utiliser cet apport financier pour développer sa R&D, renforcer ses équipes et poursuivre son développement en France et à l'international (principalement en Europe et aux Etats-Unis). Pigment, qui a déjà triplé ses effectifs depuis 2020 en passant de 20 à 60 employés, souhaite poursuivre les recrutements dans les divisions R&D et commerciale.



Un Excel amélioré

La start-up a été fondée en 2019 par Romain Niccoli, ancien CTO et cofondateur de Criteo, et Eléonore Crespo, ancienne analyste chez Google. Planifications budgétaire, RH, commerciale et marketing sont au programme de la solution développée par Pigment. La jeune pousse affirme proposer une solution de type Excel plus intuitive, visuelle et rapide, qui regroupe l'ensemble de ces données. Différents scénarios de croissance sont proposés et visualisables à l'aide de graphiques. Des fonctionnalités de modélisation et de simulation permettent d'établir des scénarios en temps réel et d'anticiper les effets d'une décision.



"Au sein de toutes les catégories, des ventes au marketing, des solutions innovantes sont à disposition des professionnels, explique Éléonore Crespo, co-CEO de Pigment. Néanmoins les décisions les plus stratégiques reposent toujours sur les analystes qui passent de longues et pénibles heures sur Excel". La solution de Pigment récupère ainsi l'ensemble des données d'une entreprise en s'intégrant directement aux outils comme Salesforce, Netsuite, Workday et d'autres outils SaaS. L'ensemble de ces données peuvent être facilement analysées et la prise de décision est facilitée. Tous les membres d'une équipe peuvent collaborer en direct.



Une solution pour les start-up

La solution est notamment destinée à accompagner les entreprises et start-up en forte croissance. Pigment liste des clients comme BlaBlaCar, ManoMano, Deliveroo, Spendesk, Malt, Luko ou encore Virtuo. Elle assure que sa solution leur a permis de prendre rapidement des décisions stratégiques : introduction en bourse, levée de fonds, expansion – ou non – sur de nouveaux marchés, recrutement, lancement de nouveaux produits, etc.



"Dans le contexte du plan France 2030 et de la volonté politique de faire émerger et faire croître des champions mondiaux, notre technologie soutient le développement des entreprises françaises et les accompagne dans leur internationalisation", affirme Romain Niccoli, co-CEO de Pigment. La jeune pousse espère ainsi profiter du foisonnement de l'écosystème des start-up françaises et de leur développement.