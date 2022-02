PlayPlay lève 55 millions de dollars pour bousculer le secteur de la création vidéo

PlayPlay, start-up française qui propose un logiciel pour créer des vidéos en quelques clics, lève 55 millions de dollars. Une levée de fonds en série B annoncée le 16 février 2022 qui a été menée auprès d'Insight Partners et Balderton Capital. Sa solution SaaS s'adresse aux entreprises qui souhaitent produire des contenus vidéo pour leur communication interne ou externe.



Créer une vidéo facilement

Le format vidéo est partout. Sur les plateformes sociales ce type de contenu se multiplie et les entreprises doivent utiliser ce format comme un outil marketing. Toutefois, ce format est souvent perçu comme compliqué, long et coûteux à produire. PlayPlay l'a bien compris. Pour aider les entreprises, la start-up a développé un logiciel SaaS qui facilite la création de contenus vidéo. Ce logiciel est destiné aux équipes communication, marketing et RH afin qu'elles soient autonomes dans la création de vidéo à destination de la communication interne ou externe.



"N'importe qui peut transformer n’importe quel message en une vidéo attrayante et de qualité professionnelle, allant d’une annonce de recrutement à une interview d’employé en passant par le récapitulatif d’un événement", assure PlayPlay. Pour cela, il est possible d'accéder aux images et photos Getty Images. Chaque entreprise peut intégrer une charte graphique au contenu vidéo afin d'avoir une communication homogène.



S'implanter durablement aux ETats-Unis

La start-up fondée en 2017 assure que sa solution est utilisée dans plus de 35 pays. Elle revendique 1500 clients et plus de 6000 utilisateurs dont des grandes groupes et des médias comme L’Oréal, Universal ou encore l’OCDE. Avec cette levée de fonds, PlayPlay veut soutenir sa R&D, développer sa plateforme et accélérer à l'international en mettant l'accent sur le marché américain où elle vient d'ouvrir un bureau.



PlayPlay qui est déjà passé de 50 à 150 collaborateurs entre 2020 et 2021 entend recruter 100 nouveaux profiles pour ses équipes tech, produit, vente et marketing. Côté fonctionnalités, PlayPlay entend mettre l'accent sur les besoins de collaboration ou d'analyse d'impact des vidéos. La start-up va également enrichir son catalogue de modèles vidéo.