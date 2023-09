Réalité mixte : tous les détails sur le Meta Quest 3, qui sortira le 10 octobre

Le 20 septembre 2014 se déroulait Oculus Connect, une conférence pour développeurs centrée sur la réalité virtuelle. Ce 27 septembre 2023, Meta tient sa dixième conférence Connect avec des thématiques élargies : réalité mixte, intelligence artificielle et lunettes connectées.



La réalité mixte fait référence au Meta Quest 3, un casque de réalité virtuelle dont les caméras lui permettent aussi de proposer des expériences de réalité augmentée. On en connaissant déjà l'aspect physique ainsi que la plupart des détails depuis juin, mais l'entreprise a révélé ses derniers secrets.

2064 x 2208 pixels par œil

Il dispose de deux écrans LCD et sa résolution est de 2064 x 2208 pixels par œil, soit 1218 pixels par pouce ou 25 pixels par degré. Cela représente un bond de près de 30% par rapport au Quest 2. Sa vitesse de rafraîchissement est de 90 Hz par défaut et peut monter jusqu'à 120 Hz en mode expérimental.







Son champ de vision est de 110 degrés à l'horizontal et de 96 degrés à la verticale, soit une augmentation de 15% comparé au Quest 2. Par ailleurs ses lentilles pancakes (héritées du Quest Pro) lui confèrent une netteté accrue de 25% au centre du champ de vision et de 70% à la périphérie. Il est possible d'ajuster la proximité des lentilles au visage, et le réglage de l'écart interpupillaire se fait avec précision entre 58 et 71 mm. L'appareil pèse 515 grammes.

Deux fois plus de performances graphiques

Les performances sont assurées par une puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, codéveloppée avec Meta et dont il a la primeur (d'autres fabricants en tireront parti dès l'année prochaine). Elle permet 33% de performances CPU supplémentaires et deux fois plus de performances GPU dixit Meta. La puce est accompagnée de 8 Go de RAM (contre 6 Go précédemment). Le casque dispose d'une connectivité Wi-Fi 6E (bande 6 GHz et canaux 160 MHz), mais pas Wi-Fi 7. Il gère aussi le Bluetooth 5.2 et Bluetooth LE.



La grande nouveauté sur laquelle Meta met l'accent est la possibilité de faire de la réalité augmentée par "passthrough" (c'est-à-dire en utilisant les caméras) de haute fidélité, contrairement à ce que permet le Quest 2 ou même le Quest Pro. Le casque utilise pour ce faire deux caméras couleurs 4 mégapixels et un capteur de profondeur.







Il peut capturer 10 fois plus de pixels de cette manière, et peut surtout reconnaître automatiquement son environnement à l'aide d'algorithmes de vision par ordinateur. Qualcomm fait par ailleurs état d'une latence réduite à 12 ms pour le passthrough avec le XR2 Gen 2, contre 50 ms avec son prédécesseur.

Détection automatique de la zone de jeu

Concrètement, cela se traduit par un système Guardian (qui délimine les contours de la zone de jeu) automatisé et par la capacité de reconnaître automatiquement des objets et surfaces (tables, murs...). Meta va en tirer parti avec ce qu'il appelle des Augments : des objets numériques persistants qu'il sera possible d'ancrer dans son environnement en réalité augmentée. Il pourra s'agir aussi bien d'objets 3D que de surfaces planes. Meta cite en exemple des Reels d'Instagram ou un lecteur de musique signé iHeartRadio. Les Augments seront lancés l'année prochaine.



Ces capacités de perception permettent aussi un meilleur suivi des mains, ainsi que de nouveaux contrôleurs "Touch Plus" à mi-chemin entre ceux du Quest 2 et du Quest Pro. Les anneaux de tracking ont disparu et ils intègrent la technologie haptique TruTouch des "Touch Pro", mais n'ont pas de caméras intégrées pour s'auto-tracker. Ils nécessitent une pile AA chacun, avec laquelle ils pèsent 126 g.







Ils utilisent un tracking hybride qui combine la détection de diodes infrarouges placées sur la façade des contrôleurs avec les capacités de suivi des mains du casque. Le Quest 3 permet d'ailleurs désormais de suivre les gestes et les contrôleurs en même temps (par exemple en tenant un contrôleur dans une main et en gardant l'autre libre). A noter que le Quest 3 est compatible avec les Touch Pro, il faut juste les acheter séparément (300 euros).



A noter que, si le Quest 3 fait mieux que le Quest Pro sur beaucoup de plans, il ne dispose pas de capteurs pour le suivi des yeux, ni pour les expressions du visage.

2 heures d'autonomie en moyenne

L'autonomie du Quest 3 en utilisation est de "2,2 heures en moyenne" d'après Meta, dont "2,4 heures pour le jeu" et "1,5 heure pour la productivité". La durée de recharge pour une batterie à plat est d'environ 2,3 heures en utilisant le chargeur de 18 W vendu avec l'appareil. Meta n'indique pas si le Quest 3 est compatible avec le standard USB-PD (qui permet une recharge beaucoup plus rapide).



Le Meta Quest 3 sera disponible en deux versions : une à 550 euros avec 128 Go de stockage et l'autre à 700 euros pour 512 Go. Il sera disponible à partir du 10 octobre (et non pas le 10 août comme Mark Zuckerberg l'a annoncé sur scène), et les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. C'est 200 euros de plus que le Quest 2 à sa sortie, ce qui n'est pas négligeable.







A noter que Meta proposera pour la première fois des coloris supplémentaires pour le système d'attache du casque (bleu métal et orange), vendus 60 euros. Parmi les autres accessoires : station de recharge pour casque et manettes (150 euros), Elite Strap avec batterie (150 euros), sacoche de transport (80 euros) ou encore lentille correctrices (50 euros).

Asgard's Wrath 2 offert jusqu'à la fin de l'année

Du côté des contenus, Meta n'avait pas de grandes nouveautés. Le Quest 3 est évidemment compatible avec le catalogue d'applications existant du Quest Store (soit plus de 500 titres), et Meta évoque "100 titres nouveaux ou mis à jour qui sortiront pour le Quest 3 cette année, dont plus de la moitié contiendront des fonctionnalités de réalité mixte". On peut notamment citer Dragon Front Rising, remake d'un jeu sorti pour l'Oculus Rift en 2016, et Lego Bricktales, basé sur le célèbre jeu danois. Red Matter 2 et The Walking Dead : Saints & Sinners font partie des titres à avoir été optimisés graphiquement.



Asgard's Wrath 2, qui avait déjà été annoncé, sortira le 15 décembre et sera offert à tout acheteur du Quest 3 jusqu'au 21 janvier 2024. L'achat d'un modèle 512 Go se verra récompensé par un abonnement de six mois à Meta Quest+ (qui offre deux jeux par mois). L'autre gros titre de lancement est Assassin's Creed Nexus, qui sortira le 16 novembre. Ces deux titres sortiront aussi sur Quest 2. La compatibilité aux jeux PC VR via Air Link ne change pas par rapport au Quest 2.

Possible de jouer au Xbox Game Pass

En complément de ces jeux VR, Meta a annonce l'arrivée du cloud gaming à la sauce Xbox sur ses casques dès le mois de décembre. Les détenteurs d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pourront utiliser le Quest 3 comme un écran géant pour s'adonner au catalogue de jeux de Microsoft. Cela nécessitera d'y connecter un gamepad classique (type manette Xbox).



L'annonce ayant générée le plus d'enthousiasme auprès de l'audience (soigneusement choisie, à n'en pas douter) était l'arrivée de nouveaux jeux dans Horizon Worlds, le "proto-métavers" de Meta, calqué sur le succès de titres comme Roblox ou Rec Room. Annoncé à l'origine en 2019, il a peiné jusqu'à présent à trouver son public. Pour la partie fitness, l'abonnement à Supernatural passe à 9,99 dollars par mois.

La productivité arrive... avec un an de retard

Reste enfin la productivité. Pour les déploiements dans le monde professionnel, Meta Quest for Business sera disponible le mois prochain, soit avec près de deux ans de retard. La suite bureautique Microsoft 365 (notamment Word, PowerPoint, Excel) sera quant à elle disponible d'ici la fin de l'année, et sera suivie "plus tard" par Windows 365 (qui permet de streamer un PC depuis le cloud). Dommage que ces fonctionnalités n'aient pas été là au lancement du Quest Pro l'année dernière.