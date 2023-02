Tesla va mettre à jour 362 758 véhicules suite aux inquiétudes sur son système Full Self Driving

Tesla, constructeur de voitures électriques qui cherche à se positionner depuis plusieurs années comme un leader en matière de conduite autonome, est à nouveau confronté au manque de maturité de sa technologie.

L’Administration américaine de la sécurité routière (la National Highway Traffic Safety Administration ou NHTSA) a annoncé, jeudi 17 février 2023, le rappel de 362 758 véhicules. Il concerne les modèles S, X, Y et 3 équipés de la version bêta du logiciel Full Self-Driving (FSD) ou destinés à l’être, celui-ci étant jugé dangereux.

La NHTSA explique que les défauts du FSD peuvent amener le véhicule à "dépasser les limites de vitesse ou traverser des intersections de manière illégale ou imprévisible, ce qui augmente le risque d'accident". Il est bon de noter que, contrairement à ce que son nom indique, FSD n'est pas un vrai système de conduite autonome, mais un système avancé d'aide à la conduite comme on en trouve sur d'autres véhicules haut de gamme.

Le logiciel va être mis à jour

Selon le régulateur, un véhicule sur lequel FSD est activé pourrait continuer tout droit alors qu’il s’est mis dans une voie de dégagement destinée à tourner, traverser une intersection dotée de panneaux stop sans faire un arrêt complet, ou traverser un carrefour dont les feux sont oranges sans ralentir.

Il pourrait également "ne pas réagir suffisamment vite à des changements de limites de vitesse" ou "ne pas intervenir lorsqu’un conducteur dépasse la vitesse maximum autorisée".

Pour supprimer ces risques, Tesla a assuré qu’il ferait une mise à jour OTA (via le réseau cellulaire) gratuite du logiciel en question pour les clients concernés. Pas besoin donc de ramener la voiture au garage. Le jour de l’annonce, Elon Musk, patron de Tesla, a d'ailleurs contesté dans un tweet l’utilisation du terme "rappel", qu’il juge "anachronique et faux" pour qualifier une mise à jour du logiciel.

41 accidents impliquant des véhicules Tesla avec fonctions de conduite automatisée

La procédure de la NHSTA contre les systèmes de conduite autonome de Tesla a été initialement lancée en août 2021, après une série d'accidents impliquant des véhicules d'urgence en stationnement.

Depuis, de nouveaux ont été ajoutés à la liste des enquêtes du régulateur, le dernier datant du jour de Thanksgiving. Le conducteur d’une Tesla Model S (de 2021) qui utilisait les fonctions de conduite autonome, a changé de voie, puis freiné brusquement dans la voie la plus à gauche du pont de la baie de San Francisco, entraînant un carambolage impliquant huit véhicules.

Selon les données obtenues de la NHTSA par CNBC, l'agence se pencherait sur au moins 41 accidents impliquant des véhicules Tesla avec fonctions de conduite automatisée, 14 auraient entraîné des décès.

Garantir que le conducteur soit prêt à reprendre le volant à tout moment

L’autorité américaine reproche depuis longtemps à l'entreprise de ne pas avoir suffisamment mis de garanties en place pour s'assurer que le conducteur garde les mains sur le volant lors de la conduite autonome, afin de pouvoir reprendre le contrôle à tout moment. Ce à quoi Tesla a fini par répondre en intégrant une caméra intérieure sur le rétroviseur pour surveiller le conducteur.

Le Department of Motors Vehicles (DMV) de Californie a par ailleurs déposé deux plaintes contre le constructeur, cet été, pour publicité mensongère dans la présentation des fonctionnalités Autopilot et Full Self-Driving, expliquant que ces dénominations trompent le consommateur et peuvent engendrer des accidents en cas d'inattention.