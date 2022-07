Volkswagen va co-développer une puce avec STMicro pour pallier la pénurie de composants

Volkswagen, par le biais de sa filiale logicielle Cariad, noue un partenariat avec STMicroelectronics. L'objectif est de co-développer une pour ses véhicules définis par logiciel. Une grande première pour Volkswagen qui annonce le 20 juillet 2022 établir pour la première fois des relations directes avec des fabricants de semi-conducteurs de rangs 2 et 3. Les détails financiers de cet accord ne sont pas précisés.



Une puce pour tous les véhicules

Cariad et STMicroelectronics vont développer un nouveau SoC pour équiper les véhicules Volkswagen. Connectivité, gestion de l'énergie ou encore mise à jour à distance des systèmes embarqués sont au programme de cette nouvelle puce. Elle intègrera la nouvelle génération de véhicules du groupe Volkswagen qui seront basés sur la plateforme logicielle unifiée sur laquelle travaille les équipes de Cariad. "Le SoC sera conçu de manière optimale pour s’accorder à notre logiciel, sans compromis", affirme Dirk Hilgenberg, CEO de Cariad, dans un communiqué.



Avec une architecture matérielle unique, l'équipe de Cariad pourra développer un seul et unique logiciel de base pour toutes les unités de commande électronique (UCE). "L'utilisation d'une architecture unique et optimisée dans l’ensemble des unités de commande électronique de Volkswagen représentera un formidable coup d’accélérateur pour le développement efficace de notre plateforme logicielle", ajoute-t-il.



Volkswagen précise que les microcontrôleurs standards de la famille Stellar de STMicroelectronics seront également utilisés dans l'architecture mise au point par Cariad. Cette nouvelle puce, va venir compléter la famille Stellar de STMicroelectronics avec des capacités de traitement en temps réel plus approfondie.

TSMC à la production

Afin de sécuriser l'approvisionnement, TSMC devrait fabriquer les plaquettes des SoC pour STMicroelectronics. "Avec la coopération directe attendue avec STMicroelectronics et TSMC, nous façonnons activement notre chaîne complète d’approvisionnement en semi-conducteurs, explique Murat Aksel, membre du Board en charge des Achats chez Volkswagen. Nous assurons la production des puces dont nous avons précisément besoin pour nos voitures, et sécurisons l’approvisionnement en micropuces critiques pour les années à venir."



Et Qualcomm ? Cariad avait annoncé en mai dernier se tourner vers Qualcomm pour ses systèmes de conduite autonome de niveau 4 SAE. Le but étant d'utiliser les SoCs (system-on-chips) de la plateforme Snapdragon Ride de Qualcomm pour alimenter sa solution logicielle destinée à proposer des fonctionnalités de conduite autonome. Ce partenariat n'est pas affecté par ce rapprochement avec STMicroelectronics, a rapporté un porte-parole de Cariad auprès de Reuters.