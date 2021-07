Zipline lève 250 millions de dollars pour son service de livraison par drone

Le spécialiste de la livraison par drone Zipline a levé 250 millions de dollars auprès de Fidelity, Intercorp, Emerging Capital Partners, Reinvent Capital, Baillie Gifford, Temasek, et Katalyst Ventures. Une levée de fonds annoncée le 30 juin 2021 et qui doit permettre à la start-up d'accélérer le développement et la mise en place de son modèle de logistique instantanée.



Un système de livraison complet

Avec cet apport financier, Zipline souhaite poursuivre la progression de son service intégré comprenant une plateforme autonome, des drones, un système de gestion des opérations et des expéditions. Zipline ambitionne de transformer des secteurs, comme celui de la santé ou du commerce, avec la mise en place d'un service de logistique instantanée.



Le drone de Zipline peut réaliser des livraisons dans un rayon de 80 kilomètres. Grâce à un système de propulsion au lancement, les livraisons peuvent être réalisées dans l'heure. Le drone peut se déplacer jusqu'à 100 km/h avec une charge de 1,72 kg. Lorsqu'il libère le colis, celui-ci est équipé d'un petit parachute afin d'amortir la chute, en fonction des conditions météorologiques et plus particulièrement du vent.



Diversifier ses secteurs d'activité

La jeune pousse souhaite également diversifier les secteurs d'activité auprès desquels elle propose ses services et poursuivre son expansion géographique. La pépite californienne se concentre tout particulièrement sur la livraison de matériel médical à la demande. Zipline s'est fait connaître en déployant ses premiers drones fin 2016 au Rwanda. Elle a récemment annoncé étendre ce projet et mettre en place un service de livraison accessible 24h/24 et 7j/7.



Zipline a signé un accord avec le ministère de la Santé du Ghana pour avoir 4 centres de distribution additionnel et couvrir 24 millions de personnes soit 90% de la population. Elle livre aussi des vaccins contre le Covid-19 dans cet Etat et a noué un partenariat avec Pfizer pour étudier de quelle façon son service peut transporter son vaccin et tester une solution de transport par drone. Zipline s'est également rapprochée de Toyota au Japon pour mener un pilote dans le domaine de la santé.



En parallèle, la pépite californienne mène d'autres projets sur d'autres secteurs puisqu'elle a signé un partenariat avec Walmart aux Etats-Unis pour livrer des produits de santé et bien-être avant d'étendre ce projet aux produits du quotidien. Un axe de développement qu'elle semble vouloir accentuer dans les années à venir.