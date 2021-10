Food Tech, Space Tech, NFT… Les thématiques à l'honneur du CES 2022

"La France est miraculeuse en termes d'économie grandissante, d'accroissement des licornes et d'augmentation des investissements". A l'occasion du CES Unveiled Paris, qui s'est tenu le 19 octobre 2021, Gary Shapiro, président de la Consumer Technology Association (CTA) qui régit le célèbre salon, a logiquement salué l'accroissement de l'écosystème de la French Tech. La délégation française de start-up étant généralement très abondante au CES, Gary Shapiro espère sans doute qu'elle se déplace à nouveau en force pour la prochaine édition, qui se tiendra à la fois en présentiel à Las Vegas et en ligne, début janvier 2021.



"Créer des valeurs durables"

"L'écosystème de la French Tech est à un moment spécial, et ce moment spécial a commencé avec le CES", assure Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique. L'écosystème français grandit depuis plusieurs années, les grosses levées de fonds se multiplient et l'objectif de faire émerger 25 licornes d'ici 2025 devrait être dépassé. Un des grands moments pour les jeunes pousses dans les nouvelles technologies est le CES de Las Vegas, ce salon d'électronique grand public accueille habituellement plus de 1200 start-up. L'occasion pour elles de montrer leurs innovations afin de séduire investisseurs et clients.



"Les sujets et les focus de cette édition du CES ne sont pas seulement sur l'économie et la création de valeur, mais a propos de créer des valeurs durables", assure Cédric O. Des technologies vertueuses, des start-up à impact ou encore l'écologie en ligne de mire. Ces sujets sont mis sur le devant de la scène depuis plusieurs mois déjà. Vitrine pour attirer le grand public ou vraie volonté d'essayer de contribuer à faire évoluer le monde ? Pour Cédric O, notre monde fait face à des grands défis comme "le changement climatique, la nourriture et la pression démographique" auxquels les start-up peuvent apporter des solutions.



Plus de 1100 sociétés

"Aujourd'hui nous avons plus de 1100 sociétés qui se sont engagées à exposer au CES et ce nombre continue de grandir tous les jours", assure Karen Chupka, vice-présidente exécutive du CTA. Comme un très grand nombre de salons, l'édition 2020 du CES s'est tenue en ligne. L'association régissant ce salon doit rassurer les futurs exposants et visiteurs pour qu'un plus grand nombre confirme leur venue. Une tâche sans doute facilitée depuis que les Etats-Unis ont annoncé rouvrir plus largement leurs frontières.



"Le CES 2022 va aussi avoir de nouvelles catégories tech comme la food tech, la space tech, la santé numérique,...", liste Karen Chupka. Cette édition va inaugurer un nouveau hall pour les solutions de transport où les véhicules autonomes seront à l'honneur. Une course va même voir s'affronter une dizaine de véhicules autonomes, l'India autonomous challenge. Une place plus grande sera également faite pour les technologies touchant à la blockchain, aux NFT et aux cryptomonnaies.



Des délégations de start-up venant d'Italie, de Corée du Sud, des Pays-Bas ou encore de la France sont attendues à l'Eureka Park. Pour les "Innovation Awards", Karen Chupka assure avoir "un record de plus de 1800 demandes. Et nous avons 16 sociétés venant de France ont été nommée pour l'Innovation Awards Honoree". Pour convaincre un peu plus, elle ajoute que cette édition sera l'occasion de monter à bord d'une Tesla pour tester le fameux tunnel construit par The Boring Company, la société d'Elon Musk qui se consacre à la construction de tunnels pour désengorger les villes.