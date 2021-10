Twitter recentre ses activités et vend sa division MoPub pour 1 milliard de dollars

Twitter vend sa division spécialisée dans le flux de publicité sur mobile MoPub à AppLovin. Cette dernière est une société de marketing sur mobile et détient un portefeuille de jeux mobiles gratuits dont Word Connect, Slap Kings et Bingo Story. L'acquisition, annoncée le 6 octobre 2021, s'élève à 1,05 milliard de dollars et va permettre à Twitter de concentrer ses efforts publicitaires sur son propre site web et son application.



Cette vente intervient quelques semaines après qu'Apple ait revu sa politique publicitaire afin de favoriser son propre réseau au détriment de la concurrence. Désormais, les utilisateurs d'appareils mobiles Apple peuvent refuser les publicités ciblées lors de l'ouverture de l'App Store. MoPub, comme Google DoubleClic, permet aux entreprises de suivre leur inventaire publicitaire en temps réel. Twitter s'était emparé de la start-up en 2013 pour 350 millions de dollars.



Se concentrer sur ses services et fonctionnalités

En 2020, MoPub a généré environ 188 millions de dollars de revenus sur l'année. "Nous prévoyons d'accélérer le développement de produits et de combler la perte de revenus à court terme, dans le but d'améliorer le temps de mise sur le marché pour atteindre l'objectif précédemment déclaré d'au moins doubler le chiffre d'affaires annuel total de 3,7 milliards de dollars en 2020 à 7,5 milliards de dollars ou plus en 2023", a commenté Ned Segal, CFO de Twitter.



Cette transaction va "accélérer notre capacité à investir dans les produits principaux qui positionnent Twitter pour une croissance à long terme", ajoute Jack Dorsey, le CEO de Twitter. Le site de micro-blogging souhaite se concentrer sur le développement de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités et améliorer son offre de services dans des domaines porteurs comme la publicité basée sur les performances, les offres pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les initiatives commerciales