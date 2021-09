Aster lève 3 millions d'euros pour son outil de gestion des réunions

La start-up lyonnaise Aster, spécialisée dans les solutions de prise et de visualisation de notes, annonce une levée de fonds en série A de 3 millions d'euros auprès de OneRagtime – la plateforme de capital risque de l'ancienne vice-présidente d'Orange Digital, Stéphanie Hospital, et de Jean-Marie Messier - et de ses actionnaires historiques. La solution de pilotage de réunion de la société est notamment intégrée depuis 2019 dans l'outil de visioconférence Teams de Microsoft, et dans Microsoft 365.



Aster a été fondée en 2014 par Vincent Mendes (CEO), Thomas Dickelé (COO) et Jean-Baptiste Esbelin (CPO). Elle a réalisé un premier tour de table de 1,2 millions d'euros en amorçage en 2019. Avec cette nouvelle levée, elle compte recruter dix personnes, renforcer sa R&D et développer de nouveaux partenariats stratégiques.



Organisation, prise de notes et suivi

Sa solution, qui permet d'animer les réunions, serait déjà utilisée par 5000 utilisateurs. Elle propose un outil de gestion de l'ordre du jour, de relance des participants, des modèles de structuration de réunions, la prise de notes collaborative, un système d'attribution des tâches. Elle permet de fixer un chronomètre par sujet, de rédiger un compte-rendu, de visualiser les tâches en cours, et de reprendre les informations d'une réunion à l'autre afin de suivre l'avancement des projets. Il est également possible de la synchroniser avec les outils de gestion des tâches comme Planner, Task, et Trello.



Aster compte actuellement 15 salariés. Elle compte parmi ses clients des PME, et des grands groupes (Engie, Orange, Michelin, Thales, Leroy Merlin, Société Générale, Crédit Agricole, Air Liquide, Accenture).