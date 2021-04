Baidu poursuit son offensive dans l'automobile en investissant 7,7 milliards de dollars avec Geely

Baidu affirme ses ambitions dans l'automobile. Jidu Auto, sa coentreprise formée avec le constructeur automobile Geely, a annoncé jeudi 22 avril 2021 vouloir invertir 7,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. L'objectif affiché est de développer et commercialiser des véhicules intelligents, rapporte Reuters.



Un premier véhicule dans 3 ans

Jidu Auto souhaite commercialiser son premier véhicule électrique dans trois ans, a expliqué Xia Yiping, directeur général de Jidu Auto, dans une interview accordée à l'agence de presse. Ce véhicule aura l'apparence d'un robot et sera destiné aux jeunes consommateurs. Jidu Auto analyse l'ensemble des données du marché avant de se décider sur un modèle final. "Cela vous donnera l'impression que c'est un robot qui peut communiquer avec vous avec des émotions", a toutefois affirmé Xia Yiping.



Par la suite, Jidu veut dévoiler un nouveau modèle tous les ans ou tous les un an demi, a ajouté le directeur général sans préciser quels étaient les objectifs de vente. Pour parvenir à ces résultats, entre 2 500 à 3 000 personnes seront embauchées au cours des deux ou trois prochaines années, dont 400 à 500 ingénieurs logiciels.



La stratégie de marque devrait être dévoilée au cours du quatrième trimestre 2021. L'occasion peut-être, d'en apprendre un peu plus sur ce premier véhicule. Pour l'instant, un choix semble être fixé : une commercialisation en direct des véhicules auprès du grand public sans passer par les concessionnaires.



Les véhicules autonomes

Baidu a annoncé la création de cette coentreprise en janvier dernier. Connu pour être derrière le moteur de recherche utilisé en Chine, Baidu planche depuis plusieurs années sur la conduite autonome puisqu'il a lancé son unité Apollo en 2017. Dédiée à la conduite autonome, cette division a mis au point un système de conduite baptisé "Apollo Computing Unit" (ACU). Baidu réalise de nombreux essais sur route ouverte de son système de conduite autonome et déploie des services de robot taxi.



La création d'une entreprise dédiée à la fabrication automobile est une étape supplémentaire allant dans le sens de la commercialisation de ses propres technologies, véhicule compris, et non pas seulement la commercialisation de systèmes embarqués auprès de constructeurs.



Une démarche similaire à celle d'Apple qui cherche actuellement un partenaire industriel pour fabriquer son véhicule. Mais ils sont loin d'être les seuls à vouloir rencontrer le même succès que Tesla. Huawei a récemment fait part de ses ambitions dans l'automobile tout comme l'entreprise Didi Chuxing.