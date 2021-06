Duo, Bento et Hippo : les nouveaux véhicules de Mobilize (Renault) pour la mobilité urbaine

Duo, Bento et Hippo. Ce sont les noms des trois nouveaux véhicules annoncés par Mobilize, la toute récente division mobilité de Renault, à l'occasion du salon parisien Viva Technology. Une façon pour Mobilize d'affirmer ses ambitions dans la mobilité partagée.



Mobilize Duo pour l'autopartage

Mobilize Duo est un véhicule électrique compact pouvant accueillir deux personnes. Pensé pour les services d'autopartage, il devrait voir le jour en 2023. La version finale de ce véhicule devrait ressembler à l'EZ-1 Prototype présenté en janvier dernier. Mobilize expliquait alors que ses utilisateurs paieront à l'utilisation, sur la base du temps ou du kilométrage.



Ce véhicule connecté propose un accès sans clé et interagit avec ses utilisateurs via leur smartphone. Un système d'échange de batterie permet au véhicule de fonctionner sans interruption. Ce véhicule n'est pas sans rappeler la petite voiture sans permis Ami One commercialisée par son concurrent Citroën (un véhicule qui peut être acheté, loué pour une longue durée, ou sur le service Free2Move).



Transport de biens et livraison

Mobilize pense également au transport de biens et à la livraison du dernier kilomètre avec Bento et Hippo pour lesquels le calendrier de déploiement sera précisé ultérieurement. Le véhicule électrique Mobilize Bento sera dédié au transport de biens peu encombrants. Conçu sur la base de Mobilize Duo, il sera doté d'un caisson de chargement d'un volume total d'1m3. Il est pensé pour la mobilité urbaine puisque ce véhicule est compact ce qui facilite son stationnement.



Enfin, Mobilize Hippo est un véhicule modulaire et électrique dédié à la livraison du dernier kilomètre. Il disposera d'une capacité de de chargement de 200kg et jusqu’à 3m3 environ. Plusieurs modules de chargement seront proposés pour répondre à différents besoins transport réfrigéré, livraison de colis, etc.). Mobilize ne précise pas encore sous quelle forme sera commercialisé ce véhicule : s'il sera accessible via un service de mobilité ou commercialisé sous la forme d'un leasing ou d'une location de plus ou moins longue durée.



Avec sa filiale Mobilize, Renault entend mettre le cap sur les nouveaux usages de la mobilité. Le but est de proposer des solutions flexibles qui répondent à de nombreux besoins. La division de Renault a également profité de Viva Technology pour annoncer le changement de nom de son service d'auto-partage Zity en Zity by Mobilize afin d'unifier sous cette même marque l'ensemble de ses services de mobilités.