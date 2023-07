Elon Musk veut investir plus d'un milliard de dollars dans le supercalculateur Dojo

L'annonce des résultats financiers de Tesla a été diffusée en ligne, mercredi 19 juillet, et relayée par Elon Musk sur le réseau social Twitter, dont il est le propriétaire. Le CEO du constructeur automobile a annoncé vouloir investir dans son supercalculateur Dojo un montant qui dépassera "largement" le milliard de dollars d’ici à la fin d’année 2024.



L’outil, qui doit servir à entraîner à grande échelle les modèles de conduite autonome de Tesla, avait été mentionné pour la première fois par Elon Musk en 2019. Il est, d’après le dernier rapport financier de l’entreprise, entré en production ce mois-ci.

Dans le top 5 des supercalculateurs en 2024

Le milliard de dollars alloué au projet sera, selon le CFO de Tesla Zachary Kirkhorn, réparti entre la recherche et développement (R&D) et les dépenses d'investissement, et conforme au budget prévisionnel sur trois ans du constructeur de véhicules électriques.



"Plus vous avez de données d'entraînement, meilleurs sont les résultats", a martelé de son côté Elon Musk, faisant allusion aux millions de vidéos de conduite transmises par les véhicules de ses clients et rappelant son ambition de faire de Dojo l’un des cinq supercalculateurs les plus puissants du monde.



Utilisant une puce spécialisée dans les calculs liés à l'intelligence artificielle qui a été conçue en interne par Tesla, celui-ci devrait atteindre, selon les estimations de la société américaine, cet objectif en janvier 2024 et avoir, sept mois plus tard, une puissance de calcul de 100 exaflops.

Tesla veut que d'autres constructeurs utilisent sa technologie

Parallèlement à cette annonce, Elon Musk a déclaré que Tesla prévoit de proposer son système d'aide à la conduite "Full Self-Driving" à d'autres constructeurs automobiles sous forme de license. Il a ajouté que des discussions seraient déjà en cours avec un autre constructeur. Ce système et la façon dont il a été marketé par l'entreprise sont au centre de nombreuses controverses outre-Atlantique.