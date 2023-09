La France se dote d'un comité stratégique dédié à l'intelligence artificielle

Comme l'avait annoncé la Première ministre Élisabeth Borne lors de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Mouvement des entreprises de France (Medef), la France vient de se doter d'un nouveau comité dédié à l'intelligence artificielle. Son objectif est de guider le gouvernement dans ses prises de décision afin de faire de la France "un pays à la pointe de la révolution de l'IA".

D'ici 6 mois, des propositions sur la table

Le gouvernement a défini trois chantiers prioritaires : renforcer les formations pour développer davantage de talents en France, investir pour favoriser l'innovation française sur la scène internationale et définir une régulation adaptée des différents secteurs pour se protéger des dérives. D'ici six mois, les 15 membres de ce comité auront présenté "des propositions concrètes" pour adapter la stratégie nationale sur ce sujet.



A l'occasion du lancement du comité, sa composition a été dévoilée. Il bénéficie d'une présidence à deux têtes : Philippe Aghion, professeur au Collège de France et à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD), et Anne Bouverot, présidente du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure (ENS). Elisabeth Borne a également choisi des membres issus d'entreprises : Joëlle Barral, directrice scientifique chez Google, Bernard Charlès, DG de Dassault Systèmes, Yann Le Cun, VP et Chief AI Scientist chez Meta, expert de l’IA générative ainsi qu'Arthur Mensch, fondateur de la start-up Mistral spécialisée dans l'IA générative. D'autres scientifiques ont été conviés, dont Luc Julia, expert en intelligence artificielle générative, Gaël Varoquaux, chercheur en informatique, et Isabelle Ryl, directrice du Paris Artificial Intelligence Research Institute.

L'ancien secrétaire d'Etat au numérique choisi

Cédric O, ancien secrétaire d'Etat au numérique, a aussi été choisi aux côtés de Gilles Babinet, président du Conseil national du numérique, Alexandra Bensamoun, personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), Nozha Boujemaa, membre du groupement d’experts de haut niveau sur l’IA auprès de la commission européenne, Franca Salis-Madinier, secrétaire nationale de la CFDT Cadres en charge de l’Europe, du numérique, de l‘intelligence artificielle et de la protection des lanceurs d’alerte, ainsi que Martin Tisné, cofondateur de l’Open Government Partnership (OGP).



C'est pour la première fois en 2018 que la France s'est dotée d'une stratégie en matière d'IA. Le président de la République Emmanuel Macron avait dévoilé les chantiers majeurs : positionner la France comme le pays leader de l'IA, l'ouverture des données, la santé et les véhicules autonomes comme secteurs prioritaires, la création "d'un lab" de la transformation publique et le développement d'une IA éthique et démocratique. En 2021, le gouvernement a injecté 2 milliards d'euros de cofinancements publics-privés dans la formation et le recrutement de spécialistes en IA.