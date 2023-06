La start-up française Mistral AI lève 105 millions d'euros pour développer des modèles d'IA générative

La start-up française Mistral AI, basée à Paris et officiellement créée le 28 avril 2023, annonce une levée de 105 millions d'euros en amorçage le 13 juin. Elle a été fondée par trois jeunes chercheurs français : Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, qui ont respectivement travaillé chez Meta pour les deux premiers et Google DeepMind pour le troisième.



Ils ont pris la décision de lancer ce projet début 2023, face à l'effervescence autour de l'intelligence artificielle générative et plus spécifiquement des grands modèles de langage (Large Language Models ou LLM), et au sentiment qu'une alternative aux offres d'OpenAI/Microsoft et de Google était nécessaire en Europe.

Une levée menée par un fonds américain

Le tour de table a été mené par le fonds de venture capital américain Lightspeed Venture Partners. Eric Schmidt, ancien CEO de Google, a également participé, ainsi que Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé et Motier Ventures en France. Au niveau européen, on trouve la Famiglia et Headline en Allemagne, Exor Ventures en Italie, Sofina en Belgique, ou First Minute Capital et LocalGlobe au Royaume-Uni. Sans surprise, Bpifrance a également contribué à l'opération.



Il s'agit de l'une des plus grosses levées de fonds d'amorçage jamais menée en Union européenne, voire de la plus grosse tout court. D'après les informations du Financial Times, l'opération valoriserait Mistral AI à 240 millions d'euros, ce qui signifie que ses fondateurs en conservent un peu plus de la moitié du capital. A noter que ces derniers sont conseillés par Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin, cofondateurs de l'assurtech Alan, et Cédric O, ancien Secrétaire d’Etat français chargé de la Transition Numérique.

Des modèles open source pensés pour les entreprises

La taille de la levée est due entre autres à l'expérience des cofondateurs au sein des laboratoires de recherche de DeepMind et Meta (aisément parmi les meilleurs au monde), qui leur confère une forte crédibilité. Elle résulte aussi des coûts importants liés à l'entraînement de ces modèles d'IA de très grande taille. Il va maintenant leur falloir se mettre à l'œuvre, leurs premiers employés ayant commencé à travailler il y a quelques jours à peine.



Mistral AI vise une sortie de ses premiers modèles début 2024. Il s'agira comme évoqué de grands modèles de langage, similaires à celui de ChatGPT. Ils seront cependant développés spécifiquement pour répondre aux besoins des entreprises, s'intégrant facilement à leurs systèmes et leur permettant de garder le contrôle de leurs données. Ils seront par ailleurs disponibles en open source. La recherche ouverte et la transparence des modèles sont un sujet de tension historique entre OpenAI (qui, malgré son nom, n'ouvre rien) et le reste de la communauté des chercheurs en intelligence artificielle.



Mistral AI n'est pas la seule start-up à vouloir proposer une alternative à ChatGPT. Anthropic, Inflection AI et Cohere portent des projets similaires en Amérique du Nord. Les investissements et valorisations des start-up travaillant sur l'intelligence artificielle sont restés élevés en 2023, au contraire de la morosité qui frappe le reste de l'écosystème.