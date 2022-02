Latis fait de la transcription automatique pour faciliter l'accueil des sourds et malentendants

Six millions de personnes en France se révèlent sourdes ou malentendantes, soit 10% de la population. Pour leur faciliter la compréhension, l’entreprise Vox Illud a développé l’application Latis pour la transcription instantanée avec un sous-titrage et un affichage au rythme de la vitesse de la parole.



"La transcription automatique existe depuis que l’on peut contrôler un ordinateur avec la voix, mais notre innovation réside dans l’utilisation de n’importe quel logiciel en arrière-plan", précise Jean-Michel Prin, dirigeant. Ainsi, lors d’une présentation ou d’une conférence, le sous-titrage s’affiche au premier plan dans une fenêtre Windows positionnée et dimensionnée au bon vouloir de l’utilisateur en parallèle d’un logiciel utilisé en fond. L’application s’adresse aussi à des usages individualisés.



Une obligation légale

Une loi de 2005 impose l’accueil de tous les lieux publics à toutes les personnes, notamment celles en situation de handicap. "Une boucle magnétique assure la transmission du son par induction magnétique pour les personnes malentendantes équipées d’une prothèse auditive mais cela ne fonctionne pas pour les personnes sourdes."



Démocratiser la transcription de texte

Latis, grâce à l’intelligence artificielle, fait apparaitre instantanément sur un écran sept pouces dédié à l’usager toutes les paroles que l’agent d’accueil prononcent dans son micro tout en préservant la confidentialité des propos. "Jusqu’à présent, aucun lieu public ne dispose d’équipement de transcription. Pourtant, cela peut aussi s’avérer utile pour les personnes vieillissantes ou celles qui ont du mal à comprendre ce qui se dit avec un masque sur le visage."



Latis peut aussi assurer la traduction simultanée entre deux personnes ne parlant pas la même langue. Un outil particulièrement pertinent dans le secteur du tourisme. "Notre application intègre également une GED, une gestion électronique des documents, qui permet de sauvegarder les fichiers texte et de conserver les minutes d’une réunion en plus de faciliter l’information des collaborateurs malentendants d’une entreprise."



Dans une future version, Latis intègrera du machine learning afin de proposer un lexique spécifique en fonction des lieux, du client et des usages. "Les abréviations et le vocabulaire seront adaptés sur-mesure." Ainsi, les lettres BP n’ont pas toujours les mêmes significations : boîte postale pour les uns, budget prévisionnel pour les autres, station essence pour certains… Commercialisée depuis la fin d’année 2021, l’application Latis, développée sous Java Script par Pragma NTIC à Toulouse s’appuie sur une base de données MongoDB.