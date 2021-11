Lifen lève 50 millions d'euros pour accélérer la digitalisation des établissements de santé

La start-up Lifen, spécialisée dans l'e-santé, annonce ce mardi 15 novembre une nouvelle levée de fonds de 50 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Creadev et Lauxera Capital Partners avec la participation des investisseurs historiques Partech, Serena et la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF). Sa précédente levée de fonds de 20 millions d'euros remonte à juin 2019.



Gérer les données de santé...

Lifen (anciennement Honestica) a été fondée en 2015 par Franck Le Ouay, co-fondateur de Criteo, Alexandre Hucker, entrepreneur formé dans la Silicon Valley, et Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé sous Jacques Chirac. Dans un premier temps, elle s'est spécialisée dans la digitalisation des comptes rendus médicaux afin de simplifier les transferts d'informations entre les professionnels de santé et les patients. Puis, elle a diversifié ses activités autour de la gestion des données de santé plus généralement.



En pratique, l'entreprise a développé une plateforme qui permet aux médecins d'envoyer leurs documents médicaux à tous leurs correspondants (confrères, patients et établissements). Elle inclut un annuaire médical et la détection automatique des correspondants présents sur le document envoyé. Elle est compatible avec tous les logiciels médicaux disponibles sur le marché, promet la jeune pousse.



... Pour fluidifier les échanges entre les professionnels et les patients

Les solutions de Lifen s'adresse à de nombreuses structures et professionnels de santé, comme les établissements de santé publics et privés, les médecins généralistes et spécialistes, ainsi que les secrétaires médicales. De leur côté, les patients peuvent consulter leurs documents médicaux depuis leur ordinateur ou smartphone. Tous les mois, Lifen envoie deux millions de documents médicaux à 240 000 médecins.



Grâce à cette nouvelle enveloppe, cette jeune pousse, basée à Paris et composée de 160 personnes, souhaite poursuivre sa croissance en France. Elle compte déjà plus de 600 établissements clients, ce qui représente plus de deux millions de patients par mois. Elle ambitionne de déployer sa technologie dans plus de 1500 hôpitaux d'ici 2025. Pour accompagner cette croissance, plus de 200 recrutements sont prévus dans les équipes techniques, produit et business dans les 18 prochains mois.



Digitaliser les hôpitaux, une ambition post-Covid

La digitalisation des établissements de santé a connu un regain d'intérêt depuis la pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire et économique a montré les faiblesses du système actuel où les données de santé sont éparpillées et souvent mal protégées des cyberattaques. Proposer une solution sécurisée d'échange d'informations médicales rentre donc parfaitement dans les préoccupations actuelles.