Nvidia lance la commercialisation de Drive Hyperion 8 et détaille ses capteurs

Lors de sa conférence GTC 2021 du 9 novembre, Nvidia a dévoilé plus de détails sur Drive Hyperion 8, son système regroupant capacité de calcul, capteurs et outils logiciels pour permettre la conduite autonome. Il avait été présenté à l'origine en avril, et est désormais disponible à l'achat par les constructeurs. Il s'agit d'une reference platform sur laquelle ces derniers peuvent se baser pour rapidement développer un véhicule. Les premiers véhicules équipés devraient arriver sur le marché en 2024.



Cinq fournisseurs pour les capteurs d'Hyperion

Nvidia a notamment dévoilé qui lui fournit les nombreux capteurs fournis avec sa solution. On sait désormais que Luminar lui apporte son Lidar, et que Continental, Hella, Sony et Valeo l'approvisionnent pour les 12 caméras, 12 capteurs à ultrasons et 9 radars qui complètent Hyperion 8. La puissance de calcul s'articule autour de la puce Orin complétée par des GPU Ampere, mais est prévue pour pouvoir facilement passer à la génération suivante, Atlan, lorsqu'elle sera disponible. Nvidia indique qu'elle permet des cas d'usage de "conduite de niveau 3, parking de niveau 4 et des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour le cockpit".



La fonctionnalité de conduite autonome supervisée (l'humain doit rester attentif à la route) se nomme Drive Chauffeur, tandis que celle liée au parking (complètement automatisée) est baptisée Drive Concierge. Elles sont épaulées par Omniverse Avatar pour l'interface utilisateur dans l'habitacle.



Lotus Cars, Baidu, Qcraft et Weltmeister signent avec Nvidia

Nvidia a su séduire de nombreux clients avec Drive Orin et Hyperion 8, annonçant lors de la GTC 2021 avoir été choisi par le constructeur britannique Lotus Cars, par Baidu pour la troisième génération d'Apollo, par la start-up chinoise Qcraft spécialisée dans les transports en commun, et par Weltmeister, un constructeur chinois spécialisé dans les voitures électriques. Pour les camions, Kodiak Robotics et Plus rejoignent TuSimple, qui utilise déjà Orin. Ils viennent s'ajouter aux contrats existants avec Mercedes-Benz, Cruise, Volvo ou Zoox, parmi d'autres.



L'entreprise de Jensen Huang a progressivement renforcé sa position sur le marché en étoffant son offre, notamment avec l'acquisition de DeepMap en juin, dont la technologie a été incorporée sous le nom de Drive Mapping. Elle permet de capturer et reproduire des environnements avec un grand réalisme, ce qui permet aux véhicules de toujours savoir où ils se trouvent. Nvidia dispose aussi d'outils de simulation avec Drive Sim (passé sous pavillon Omniverse) pour générer des données synthétiques servant à l'entraînement des modèles de conduite.