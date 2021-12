Renault renforce son partenariat avec Dassault Systèmes et sa plateforme 3DExperience

Dans le cadre de son plan stratégique Renaulution, le constructeur automobile renforce son partenariat avec Dassault Systèmes. Renault a annoncé le 21 décembre 2021 vouloir déployer la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes à l'échelle mondiale du groupe. "Notre évolution vers une entreprise de technologie, de services et d'énergie doit être collaborative", explique Luca de Meo, CEO de Renault Group.



Réduire d'un an le temps de développement

Cette plateforme cloud propose un environnement virtuel collaboratif intégrant une suite d'outils comme des logiciels de modélisation 3D, de simulation et d'information intelligence. Le but est de favoriser la collaboration et la création de valeur au sein de l'entreprise. Renault entend utiliser cette plateforme pour développer les programmes des nouveaux véhicules et services de mobilité. Un des objectifs est de réduire les coûts et le temps de développement des véhicules d'environ un an.



Renault entend faire face à l'accroissement des contraintes réglementaires et de la complexité des produits, liées à l'électrification, la connectivité et aux nouveaux services de mobilités. Pour cela, il faut parvenir à améliorer la connexion entre les différents métiers au sein de l'entreprise. Avec l'implémentation à grande échelle de la plateforme 3DExperience, plus de 20 000 employés de Renault pourront accéder à cet espace collaboratif et bénéficier de jumeaux numériques (des modélisations 3D) dans toutes les configurations requises.



Un outil de simulation pour les véhicules autonomes

Il sera possible de partager en temps réel des données liées au produit tout au long de son cycle de vie. Renault entend renforcer la collaboration entre toutes les fonctions liées à la conception des véhicules, que ce soit le design, l'ingénierie produit, l'ingénierie des processus industriels, les achats de pièces et matières premières, l’analyse des coûts ou encore la qualité. "La plateforme 3DExperience relie l'ingénierie à toutes les disciplines au sein d'une entreprise numérique", résume Luca de Meo.



La plateforme peut également être utile dans le cadre du développement des véhicules autonomes, puisque Dassault Systèmes l'a dotée d'une suite logicielle dédiée à la simulation de conduite autonome. Le constructeur a déjà déployé des Renault Zoé autonomes à Rouen et Paris-Saclay.