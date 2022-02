L'Union européenne crée un fonds de fonds doté de 10 milliards d'euros pour financer les scale-up

Comment parvenir à avoir 10 champions européens de la tech valorisés plus de 100 milliards d'euros d'ici 2030 ? Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, a rappelé que le marché européen est le plus grande au monde. L'Union européenne est également dotée de start-up, laboratoires de recherche et universités prestigieuses. "Il manque l'argent", glisse le ministre à l'occasion de la conférence sur la souveraineté numérique qui se tient les 7 et 8 février 2022 à Paris.



10 milliards d'euros pour les Scale-up

Dans le cadre de l'initiative Scale-up Europe, impulsée par Emmanuel Macron, un fonds de fonds appelé "European Tech Champions Initiative" (ETCI) voit le jour ce mardi 8 février 2022. Doté pour l'instant de 3,5 milliards d'euros il doit être doté d'une enveloppe totale de 10 milliards d'euros dans les semaines à venir. Pour l'instant l'Allemagne et la France ont chacun mis 1 milliard d'euros. La Banque européenne d'investissement ainsi que Bpifrance ont chacun mis 500 millions d'euros. Le reste provient d'autres investisseurs comme la banque publique danoise.



Font également partie de cette initiative qui vise à structurer l'industrie du capital-risque en Europe : le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Finlande, la Suède ainsi que la Bulgarie et la Slovénie. Ces partenaires devraient annoncer leurs participations dans les semaines à venir. D'autres Etats se joindront peut-être à l'initiative.



10 à 20 fonds d'un milliard

Logiquement ce fonds de fonds, administré sous mandat par le Fonds européen d'investissement (FEI) – une filiale de la Banque européenne d'investissement (BEI) – a pour but d'investir dans des fonds d'investissements européens. L'objectif est de parvenir à avoir une dizaine voir une vingtaine de fonds dotés d'un milliard d'euros dans les années à venir, contre deux aujourd'hui. Ces fonds d'investissement sont suffisamment importants pour prendre des tickets de 100 à 200 millions d'euros dans les scale-up européennes. A terme, l'objectif est d'avoir 10 géants de la tech valorisés à plus de 100 milliards d'euros d'ici 2030. Un objectif fixé par Emmanuel Macron en juin 2021 dans le cadre de l'initiative Scale-up Europe.



Pour parvenir à ce résultat, il tente de répliquer le modèle mené en France avec la création de Bpifrance et l'initiative Tibi. L'objectif, déjà rempli, était de parvenir à avoir 25 licornes françaises d'ici 2025. Au-delà de la création de ce fonds de fonds, l'initiative Scale-up Europe souhaite également mettre l'accent sur les deep tech. Pour mettre en lumière ces start-up, une centaine d'entre-elles seront recensées et mises en lumière à l'occasion d'un classement "EIC Scale Up 100". L'occasion pour elles de se voir également proposer un soutien dédié. Ce système fait également penser au Next40 et French Tech 120 mis en place dans le cadre de la French Tech.



Enfin, un guichet unique va également être mis en place au niveau européen. L'idée derrière est que les start-up puissent se renseigner auprès de ce guichet sur les différents "visa talents" mis en place au niveau européen (comme le French Tech Visa en France, l'Estonie a également mis en place un visa pour accueillir les talents). Cette initiative "European Tech Talents", notamment menée par Business France, doit également travailler à la facilitation des procédures administratives.



Avec ces annonces, l'initiative Scale-up Europe prend forme. Cela sera-t-il suffisant ? N'est-il pas également temps de mettre en place des mécanismes pour favoriser les champions européens lors des appels d'offres faits par les gouvernements ?