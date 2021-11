Applis mobiles : le marché des métavers comme Roblox dépasserait 3 milliards de dollars en 2022

Métavers, crypto, streaming et réseaux sociaux. Ce sont les grandes tendances de l'année 2022 dans les applications mobiles, selon la société d'analyses spécialisée AppAnnie.



jeux "play to earn" et cryptomonnaies

D'après ses prédictions, le marché des jeux mobiles basés sur des mondes virtuels créatifs et persistants, comme Roblox, devrait atteindre un chiffre d'affaires de 3,1 milliard de dollars l'année prochaine. Les applications "play to earn", dont le modèle repose sur des récompenses liées à la participation au jeu, et dont font partie les applications dites de "métavers", devraient connaître une forte accélération l'année prochaine.



Cette tendance "play to earn" est étroitement liée à celle des cryptomonnaies et des cryptoactifs, qui séduit particulièrement les jeunes générations. AppAnnie estime que le nombre de sessions ouvertes sur les applications de trading de cryptomonnaies par la génération Z et les Millenials devrait atteindre 18,9 milliards fin 2022, en croissance de 155% par rapport à 2020. En 2021, elles se chiffrent à 14 milliards. Les trois principales applis utilisées par les moins de 35 ans dans le monde en septembre (en temps passé sur smartphone Android) étaient Robinhood, Coinbase et Webull Stocks.



TikTok à plus de 1,5 milliard d'utilisateurs

Parmi les autres grandes tendances, AppAnnie envisage que le marché du divertissement sur mobile atteindra 12 milliards de dollars en 2022, soit deux fois plus qu'en 2020, sur les plateformes Android et iOS. Ce marché correspond surtout aux abonnements à des plateformes de streaming vidéo, mais de nouvelles tendances apparaissent, comme les NFT à collectionner (l'application VeVe, par exemple).



Enfin, les réseaux sociaux poursuivent leur croissance. Le marché est attendu autour de 9 milliards de dollars en 2022, contre un peu moins de 7 milliards en 2021. Il est tiré par le live-streaming payant. TikTok – qui atteindra selon AppAnnie plus de 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels actifs en 2022 et pourrait dépasser les 3 milliards de téléchargements cumulés -, Twitch, Bigo Live sont les plateformes qui dégagent le plus gros chiffre d'affaires. Les challengers se nomment Discord, Tagged ou encore Likee. Les réseaux sociaux représentent près de la moitié du temps passé sur les applications mobiles, d'après la société d'études.