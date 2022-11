Audion, la pépite de l'Ad Tech audio, lève 6 millions d'euros

La publicité audio a de beaux jours devant elle. Audion, start-up française qui lève 6 millions d'euros, compte surfer sur ce secteur. Cette levée de fonds en série A, annoncée le 15 novembre 2022, a été réalisée auprès de son actionnaire historique Founders Futurs, Elevation Capital, la Financière Arbevel et de business angels. Audion avait précédemment levé 1,1 million d'euros en 2019.

Monétisation de l'audio numérique

L'écoute de contenu audio, peu importe sa forme (podcast, replay radio, streaming musical, webradio, etc.) s'inscrit durablement dans le temps puisque 76,3% des internautes écoutent du contenu en ligne chaque mois, selon le panorama 2022 de l'audio digital de l'IAB. Audion entend profiter de ce secteur qui se développe en proposant aux annonceurs et aux éditeurs des outils de diffusion de publicité audio. Une offre publicitaire d'autant plus essentielle, selon la jeune pousse, que les éditeurs et les producteurs ont besoin de monétiser leurs contenus.



La start-up fondée en 2018 se décrit comme un spécialiste de la monétisation audio en ligne. Elle propose une solution pour segmenter les audiences, cibler les principales plateformes sur lesquelles diffuser les publicités puis analyser l'impact de la campagne (trafic en point de vente, conversion en ligne, notoriété). Aux annonceurs, la start-up propose des outils pour distribuer des publicités ciblées, contextualisées et mesurables sur l'ensemble des formats audio numériques.



Aux éditeurs, la start-up propose PrintAudio, une fonctionnalité qui transforme du texte en contenu audio. Elle affirme équiper près d'un milliard de pages web avec sa solution PrintAudio. Elle propose également des solutions aux éditeurs pour qu'ils puissent diffuser et optimiser des campagnes audio, et monétiser en direct ou en programmatique l'ensemble des contenus audio. Des outils d'analyse pour mesurer les campagnes publicitaires et segmenter les audiences sont aussi proposés.

Plus de 100 clients

Audion assure être le seul acteur sur le marché français. Elle revendique plus d'une centaine de clients que ce soit des éditeurs (Prisma, RTL Group, Altice Media, Slate, Webedia, NRJ, M6) des plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Soundcloud), des annonceurs (N26, Happn, Carrefour, L'Oréal, Intel, Boursorama, etc.) et des agences média (Havas Media, Dentsu Aegis, Publicis, etc.).



La start-up tricolore a de grandes ambitions puisqu'elle entend devenir le leader européen sur le marché de la monétisation du digital audio d'ici trois ans. Pour cela, Audion qui est déjà présente en France et au Royaume-Uni souhaite ouvrir des bureaux dans trois nouveaux pays européens. Pour l'aider, la start-up qui aujourd'hui compte 25 salariés, prévoit de recruter une cinquantaine de personnes au cours des 18 prochains mois.