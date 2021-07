French Tech Visa et French Tech Tremplin : l'écosystème français à la recherche de nouveaux talents

La mission French Tech repense le French Tech Visa pour attirer encore plus de talents étrangers et répondre aux besoins des start-up françaises. Lancé en 2019 pour faciliter le recrutement de talents étrangers, le French Tech Visa facilite le recrutement de personnes étrangères grâce au "Passeport Talent". Un visa d'une durée de 4 ans renouvelable qui peut être émis sans condition de diplôme et étendu à la famille du bénéficiaire. En ce mois de juillet 2021, il fait peau neuve et l'ensemble des démarches peuvent désormais être réalisées en ligne.



"Welcome to la French Tech"

Le gouvernement annonce la création d'une plateforme unique "Welcome to la French Tech" regroupant l'ensemble des informations nécessaires pour toute personne étrangère souhaitant intégrer une pépite française. Des démarches administratives au référencement de services bancaires en passant par un guide d'installation, de nombreuses données sont accessibles sur cette plateforme. Il est également possible de parler en direct avec des personnes de Business France pour faciliter la réalisation de l'ensemble des procédures et démarches.



Une fois arrivés en France, ces talents peuvent se rendre au "French Tech International Community" qui est situé à Station F, à Paris. Cet espace est pensé pour améliorer leur insertion que ce soit dans le cadre du travail ou de leur vie privée.



Attirer les talents étrangers est une réponse à la croissance de la French Tech. Les start-up réalisent des levées de fonds de plus en plus importantes et recherche des techniciens, commerciaux et cadres de direction pour porter leur croissance. En 2021, les entreprises du French Tech 120 prévoient de recruter plus de 10 000 personnes et "d'ici 2025, ce seront plus de 200 000 emplois créés, dont 3 000 emplois industriels", assure le gouvernement.



French Tech Tremplin se muscle

Au-delà d'attirer les talents étrangers, la French Tech renforce également son programme visant à aider des personnes issues de milieux défavorisés à développer leur projet entrepreneurial. Le programme French Tech Tremplin se dote d'une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros. Cela va permettre d'accueillir plus de personnes dans la seconde phase dite "Incubation" : 300 contre 200 aujourd'hui. Mais également de repenser la première phase dite "Prépa" et d'y accueillir 500 entrepreneurs (contre 145 pour la première promotion).



Lancée en octobre prochain, cette phase va comprendre : 2 semaines de bootcamp organisées dans au moins 20 localisations (dont l’Outre-mer) pour que les lauréats présentent leur projet et reçoivent de premiers conseil ; 1,5 mois d’accès à des outils gratuits pour mieux faire grandir leurs projets et un accompagnement des Capitales French Tech sur les questions de financements, de recrutement, de pitch etc. ; 3 jours de bootcamp pour faire un bilan des progrès réalisés.