Microsoft Teams visé par une deuxième plainte pour pratiques anticoncurrentielles en Europe

L’étau se resserre un peu plus autour de Teams en Europe. Déjà attaquée par Slack à Bruxelles, la plateforme de collaboration en entreprises de Microsoft est visée par une deuxième plainte. Celle-ci a été déposée jeudi 20 juillet par l’éditeur allemand Alfaview, rapporte l’agence Reuters.

Vente liée

Basée à Karlsruhe, la société commercialise un système de visioconférence, initialement développé pour répondre aux besoins de l’activité historique de sa maison-mère : la formation en ligne. Elle accuse Microsoft d’abus de position dominante sur ce marché, en raison de la vente liée de Teams avec l’offre payante de la suite logicielle Microsoft 365, qui donne accès aux versions en ligne de Word, Excel ou encore PowerPoint.



Cette pratique, également contestée par Slack, est au cœur des critiques, car elle incite à utiliser Teams plutôt que de payer pour un service concurrent. "Rattacher Teams aux autres applications de la suite Microsoft 365 crée un avantage de distribution", assure ainsi Niko Fostiropoulos, le fondateur et patron d’Alfaview.

Négociations avec Bruxelles

Suite à la plainte déposée par Slack, Microsoft a entamé des négociations avec la Commission européenne, afin d’éviter d’être poursuivi et sanctionné d’une amende. Mais ces discussions semblent au point mort. Bruxelles se préparait ainsi à passer à l’étape suivante, en procédant à la communication des griefs, une procédure qui ouvre la voie à des sanctions et à des mesures correctives.



Pour éviter ce scénario, Microsoft se dit prêt à mettre un terme à la vente liée de Teams avec Microsoft 365. L’éditeur de Windows propose également de ne plus contraindre les clients de son offre payante 365 à installer automatiquement la plateforme de collaboration.



Les négociations avec la Commission bloquent cependant sur la politique tarifaire, plus particulièrement sur l'écart de prix entre l'offre n'incluant que Microsoft 365 et celle incluant également Teams. Selon Reuters, Bruxelles souhaite un écart plus important entre les deux abonnements (qui représentera de fait le prix de Teams), ce que rejette, pour le moment au moins, Microsoft.