Adobe va diffuser sa première publicité télévisée au sujet de son IA générative Firefly

Ce lundi soir aux Etats-Unis, les habitués des chaînes sportives payantes assisteront à la diffusion de la première publicité d'Adobe au sujet de l'intelligence artificielle à la télévision. Ce spot a été conçu pour promouvoir le système d'IA générative Firefly, lequel peut être utilisé dans le logiciel de traitement d'images Photoshop depuis le mois de mai.



Diffusée pendant les playoffs de la ligue nationale de baseball (MLB) et l'émission Monday Night Football, la publicité mettra en avant la fonctionnalité baptisée "remplissage génératif" de Firefly, rapporte le média américain Forbes. On y voit en effet une enfant générer des images de chatons, de licornes ou encore de château-gâteau pour créer "un carton d'invitation magique" pour son anniversaire.



Passer le cap du grand public

Adobe aura donc une minute complète pour vanter les mérites de son outil d'IA générative auprès d'un large public, les programmes sportifs rassemblant outre-Atlantique plusieurs millions de spectateurs devant leurs écrans. Le choix du support télévisuel n'est d'ailleurs pas anodin : l'objectif est vraisemblablement de ne plus parler seulement à un cercle fermé d'adeptes technophiles de la première heure mais bel et bien de s'adresser à un large panel d'Américains.



Depuis mars, plus de trois milliards d'images ont été générées par l'intelligence artificielle via Firefly. Adobe s'est donc constitué en représentant sérieux de la technologie florissante de l'IA générative et entend bien maintenir ce cap. Comme le note Forbes, le simple fait d'acheter un tel créneau de publicité en prime time sur des chaînes du câble aussi visionnées témoigne de l'appétit de l'entreprise, laquelle a bien l'intention de distiller l'intelligence artificielle partout où elle passe.



La publicité et le marketing sont d'ailleurs parmi les cas d'usage que l'éditeur avait envisagés dès le lancement en beta de sa famille de modèles d'IA Firefly, en mars dernier. Et ce pas seulement en photo avec Photoshop mais aussi, pourquoi pas, en vidéo avec ses logiciels After Effects et Premiere. Tout récemment, Adobe a d'ailleurs dévoilé des fonctionnalités d'intelligence artificielle spécialement conçues pour l'audiovisuel qui pourraient elles aussi mériter des publicités télévisées… ou aider à en concevoir.