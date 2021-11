Qualcomm peut largement se passer d'Apple, les investisseurs applaudissent

Devant un parterre d'investisseurs, à New York, Qualcomm a communiqué sur une prévision de croissance de 12% de son activité de conception de puces (QCT) d'ici 2024. Et ce malgré le déclin programmé du chiffre d'affaires issu de son partenariat avec Apple dans les processeurs de smartphone, qui devrait représenter largement moins de 10% de son chiffre d'affaires à l'horizon 2024 alors qu'Apple a longtemps représenté le moteur de croissance de l'entreprise.



Diversification dans les PC, l'auto et l'IoT

Le géant américain des microprocesseurs a insisté sur sa stratégie de diversification. "Cette entreprise ne peut plus se définir par un seul marché et un seul client", a déclaré son CEO Cristiano Amon. Plus d'un tiers de ses ventes correspondent désormais à des puces qui ne sont pas utilisées dans les smartphones : PC, automobile, casques de réalité virtuelle, montres connectées, audio sans fil…



Qualcomm a d'ailleurs annoncé un nouveau SoC Arm pour les PC, destiné à concurrencer les SoC Apple de la série M, et qui devrait équiper les premières machines en 2023. Celui-ci a été conçu par Nuvia, racheté par Qualcomm en mars dernier.



Les puces pour l'IoT devraient représenter un volume de 9 milliards de dollars pour l'entreprise en 2024, selon ses objectifs, contre 5 milliards en 2021. Quant à l'automobile, il pourrait atteindre 8 milliards de dollars d'ici 10 ans (1 milliard en 2021).



Qualcomm mise aussi beaucoup sur le métavers, pour lequel "Snapdragon sera votre ticket", a lancé le CEO, qui estime que le marché de l'AR/VR pourrait dépasser celui du mobile. La plateforme Snapdragon équipe notamment les casque de VR Oculus Quest 2.



Sur l'exercice 2021, le chiffre d'affaires total de Qualcomm dans les puces (QCT) s'élève à 27 milliards de dollars. Au total, en comptant les revenus tirés de son activité de licences (QTL), le chiffre d'affaires annuel ressort à 33,5 milliards de dollars, en croissance de 43% sur un an.



La vie après Apple

Qualcomm a indiqué qu'il fournirait seulement 20% des puces pour les modems embarqués dans l'iPhone qui sortira en 2023, sachant qu'Apple concevra désormais ses propres puces pour les modems 5G. Apple, qui a racheté la division modems d'Intel en 2019 pour un milliard de dollars, avait cherché à substituer ses modems à ceux de Qualcomm pour l'iPhone 12, mais l'initiative n'avait pas pu aboutir.



Dans les smartphones, l'entreprise se concentre désormais sur les smartphones Android haut de gamme.



Les investisseurs ont apprécié la démonstration. L'action Qualcomm a terminé en hausse de près de 8% à la Bourse de New York après ces annonces, atteignant un nouveau record historique.