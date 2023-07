Boosté par un rebond publicitaire, Meta annonce des résultats trimestriels encourageants

"Je pense que nous avons devant nous la feuille de route la plus excitante que j'aie vue depuis longtemps", a lancé Mark Zuckerberg alors qu'il présentait les résultats financiers du deuxième trimestre de Meta. Le PDG de Meta a de quoi être enthousiaste pour la seconde moitié de 2023 qu'il avait baptisée "année de l'efficacité", son groupe ayant multiplié ces derniers mois les annonces tonitruantes. Ouverture en juillet du réseau social Threads, lancement du grand modèle de langage Llama 2, sortie du casque de réalité mixte Quest 3 à l'automne…

Recettes publicitaires en progression de plus de 10%

Les revenus trimestriels de Meta s'établissent à 32 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. Représentant la quasi-totalité du chiffre d'affaires du groupe, les revenus publicitaires qui ressortent à 31,49 milliards de dollars ont en effet connu un rebond aussi important (+10,6% sur un an) qu'inespéré. Les plateformes de Meta semblent quant à elles se porter comme des charmes, loin des signes de déclin du début d'année 2022. Au total, 3,8 milliards de personnes utilisent au moins une des applications du groupe (WhatsApp, Facebook, Messenger, Threads et Instagram) par mois.



Mark Zuckerberg et sa directrice financière Susan Li ont également tenu à rassurer les quelque 71 400 employés de Meta à travers le monde. "Maintenant que nous en avons fini avec les grands licenciements, le reste de l'année 2023 consistera à créer de la stabilité pour les employés, à supprimer les obstacles qui nous ralentissent, à introduire de nouveaux outils alimentés par l'intelligence artificielle pour nous faire accélérer", a déclaré le patron de la multinationale californienne.

L'IA au cœur de la feuille de route de Meta

L'IA est en effet, avec le concept de métavers, l'une des deux "vagues technologiques" sur lesquelles veut surfer Mark Zuckerberg. "Les investissements que nous avons réalisés au fil des ans dans l'intelligence artificielle, y compris les milliards de dollars que nous avons consacrés à l'infrastructure de l'IA, portent clairement leurs fruits dans nos systèmes de classement et de recommandation et améliorent la qualité de nos services", a-t-il estimé.



Les cadres de Meta estiment que miser sur l'IA revient à miser sur l'engagement que génèrent leurs applications, ces dernières recommandant des contenus jugés de plus en plus pertinents, mais aussi sur la monétisation. Meta Advantage, autrement dit les produits publicitaires automatisés du groupe comme Meta Lattice et AI Sandbox, sont de plus en plus nombreux, performants et utilisés, d'après le fondateur de Facebook. Mark Zuckerberg a également annoncé que l'utilisation de Llama 2, le grand modèle de langage de Meta, ne serait pas complètement gratuite pour les grands fournisseurs de cloud : "Si vous êtes quelqu'un comme Microsoft, Amazon ou Google, et que vous revendez les services, nous pensons que nous devrions recevoir une partie des revenus pour cela."



Malgré des résultats encourageants et la promesse d'"un certain nombre de nouveaux produits utilisant Llama 2 qui fonctionneront dans l'ensemble de nos services", le groupe ne veut pas s'enthousiasmer trop vite et dit travailler sur "le niveau adéquat de dépenses d'investissement dans l'IA pour soutenir [sa] feuille de route". "Comme nous ne savons pas à quelle vitesse nos nouveaux produits d'IA se développeront, il se peut que nous n'ayons pas d'idée précise à ce sujet avant la fin de l'année", a précisé Mark Zuckerberg.

Reality Labs toujours en souffrance

La division de Meta intitulée Reality Labs, qui développe et commercialise les casques VR et Horizon Worlds, continue de son côté à coûter plus qu'elle ne rapporte. Et ce bien que plusieurs projets aient été annulés en mai 2022. Qu'à cela ne tienne, Mark Zuckerberg martèle que les résultats s'apprécieront sur le long terme. Malgré tout, Reality Labs a perdu 3,7 milliards de dollars au deuxième trimestre. Un chiffre qui pourrait faire de 2023 une année record en termes de pertes pour la branche VR de Meta. Tout au long de l'année 2022, celle-ci avait déjà perdu 13,7 milliards, surpassant les 10,1 milliards de 2021.



La sortie du casque de réalité mixte Meta Quest 3, prévue à l'automne, pourrait toutefois changer la donne, alors que le secteur de l'immersif connaît un certain ralentissement de croissance. Mark Zuckerberg compte en tout cas sur les caractéristiques avant-gardistes de l'équipement pour relancer toute une machine : "D'autres acteurs de l'industrie travaillent bien sûr à la mise sur le marché de la réalité mixte, mais Quest 3 sera le premier appareil grand public et accessible avec lequel des millions de personnes pourront expérimenter cette technologie."